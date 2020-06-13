Собянин рассказал о самом тяжелом периоде в борьбе с пандемией

Самым нелегким моментом в борьбе с коронавирусом нового типа стал май, так как в это время было больше всего заболевших. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на конец апреля — начало мая пик пришелся COVID-19, а больные, за чью жизнь сегодня борются медики, как раз заразились в мае. Глава города заявил, что сейчас врачи имеют все самые современные лекарственные препараты, хоть вирус продолжает оставаться опасным.

«Эта болезнь очень опасная, самое плохое — что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 24», выразив также соболезнования семьям умерших от COVID-19.

Ранее мэр заявил, что Москве понадобится около 2,5 месяца, чтобы полностью снять все ограничения.