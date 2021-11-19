Собянин рассказал о ревакцинации «Спутником Лайт»

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился собственным опытом ревакцинации от коронавируса. Он рассказал, что сделал повторную прививку еще в июне, и все прошло «прекрасно». Препарат, которому он отдал предпочтение — однокомпонентный «Спутник Лайт».

«Я сам привился „Спутником Лайт“, сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую то же самое», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что важно помнить: уже через полгода после проведенной вакцинации у людей падают титры антител, а значит, уменьшается уровень защиты от коронавируса. Это тем более касается граждан, у которых с момента прививки прошло уже около года.

Сергей Собянин подчеркнул, что в условиях пандемии очень важно обезопасить себя от заражения и пройти ревакцинацию. По его словам, препарат «Спутник Лайт» показал очень хорошие результаты для постановки третьей прививки. В организме появляются устойчивые антитела, которые дают защиту от коронавируса.

Ранее в Минздраве отметили, что однокомпонентный «Спутник Лайт» подходит и для ревакцинации, и в качестве первичной прививки. По имеющимся данным, в каждом из случаев он формирует хороший иммунный ответ. Однако людям старше 60 лет рекомендуется сначала привиться двухкомпонентным «Спутником V».