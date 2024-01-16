Общество 16 января 2024, 09:07 Собянин рассказал о развитии технопарков в Москве Собянин: более 200 млн руб. налоговых льгот получают московские технопарки в год Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Московские технопарки ежегодно получают более 200 миллионов рублей налоговых льгот. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В них есть компании из разных сфер экономики — от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования», — уточнил градоначальник.

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Помимо этого, по его словам, в настоящее время в мегаполисе активно трудятся 48 технопарков. Они используют для своей деятельности более 603 гектаров земельных участков, задействуя при этом порядка 72,5 тысячи человек в качестве рабочей силы.

Ранее москвичам рассказали о мерах соцподдержки в Год семьи. Жители Москвы смогут получить финансовую поддержку на разных этапах семейной жизни ребенка. Кроме того, помимо финансовой помощи, горожане смогут рассчитывать и на получение нематериальной помощи.