Общество 26 июня 2023, 12:21 Собянин рассказал о развитии отечественных технологий в IT и медицине Мэр Москвы Сергей Собянин: импортозамещающие компании получат более 800 миллионов рублей Freepik

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Импортозамещающие компании столицы получат гранты на общую сумму более 800 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди грантополучателей оказались разработчики отечественных технологий в сфере телекоммуникаций, ИТ и медицины. За их счет в Москве уже создали более 5,5 тысяч квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений.

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На средства гранта производитель паровых и плазменных стерилизаторов и дезинфекционно-моечного оборудования «ТЗМОИ» перешел к серийному выпуску ряда новых моделей оборудования и увеличило штат работников. «Медтехнопроект», разрабатывающий медицинские изделия, расширит производство синтетических имплантатов аорты и артерий. Компания «ВЕКАС», выпускающая ПО для автоматизации производственных процессов на промпредприятиях, завершила этап создания альфа-версии продукции.

Заявки на получение гранта принимали на цифровой платформе Московского инновационного кластера — i.moscow.

Ранее москвичам рассказали, что новые изобретения с искусственным интеллектом протестируют на ВДНХ.