Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента присоединения к городу в Троицком и Новомосковском округах обустроили и реконструировали 80 парков, скверов и других объектов. Градоначальника процитировало «Утро.ру».

По словам Собянина, по уровню благоустройства Новая Москва догоняет историческую территорию города. Он подчеркнул, что в этом и состоит цель программы «Мой район», в рамках которой было реализовано несколько крупных проектов в ТиНАО в нынешнем году.