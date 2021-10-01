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    01 октября 2021, 14:20

    Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

    Артур Блянихов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента присоединения к городу в Троицком и Новомосковском округах обустроили и реконструировали 80 парков, скверов и других объектов. Градоначальника процитировало «Утро.ру».

    По словам Собянина, по уровню благоустройства Новая Москва догоняет историческую территорию города. Он подчеркнул, что в этом и состоит цель программы «Мой район», в рамках которой было реализовано несколько крупных проектов в ТиНАО в нынешнем году.