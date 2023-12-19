Общество 19 декабря 2023, 09:07 Собянин рассказал о развитии московской промышленности Собянин: в промышленности в Москве задействовали свыше 720 тысяч человек Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Московская промышленность шагнула вперед: технологии изменились, поэтому современным предприятиям не нужны большие площади, которые раньше занимали заводы. Сейчас в этой сфере работают более 720 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Собянин подчеркнул, что производство становится более технологичным, продуктивным и экологичным. Вместо заводов-гигантов все чаще встречаются промышленные кластеры — когда несколько смежных по сфере организаций ведут работы на одной небольшой площадке.

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Такое партнерство удобно вести именно в столице, ведь в мегаполисе фирмы без труда могут найти квалифицированных сотрудников, комфортные участки, удобную логистику и один из самых больших рынков сбыта.

Сейчас в городе фиксируют настоящий промышленный бум: за прошедшие пять лет объемы промышленного производства выросли более чем в два раза. Лишь в 2022 года заказчики получили продукцию на 9,7 триллиона рублей.

Столица первенствует в России по количеству производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии и сфере изготовления медицинских изделий.

«Мы в тройке лидеров в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления», — подчеркнул градоначальник.

На территории Москвы задействовано свыше четырех тысяч производств. Каждый год открывают приблизительно полсотни средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В этой сфере трудятся около 720 тысяч человек — каждый 10-й работающий в мегаполисе.

Ранее Собянин посетил производство банковских систем в индустриальном парке «Руднево».