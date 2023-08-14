Общество 14 августа 2023, 11:33 Собянин рассказал о расходах Москвы на достижение целей устойчивого развития Мэр Москвы Собянин: 95% бюджета столицы направили на достижение целей устойчивого развития https://gazeta-moy-rayon-donskoy.ru/

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На достижение целей устойчивого развития в Москве в этом году направят 95% бюджетных средств. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году почти 3,6 триллиона рублей будут вложены в экономический рост, повышение качества жизни людей, снижение негативного влияния на экологию. Сергей Собянин

По его словам, задачи по достижению целей устойчивого развития реализуют в рамках каждой из 13 государственных программ Москвы. Большую часть бюджета, а именно 52%, направят на социальные программы, включая соцподдержку жителей столицы, развитие здравоохранения и образование. Еще 43% бюджетных средств пойдут на развитие городской среды, в том числе на транспорт.

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Мэр добавил, что работа властей Москвы в области устойчивого развития получила признание на национальном уровне. Город занял лидирующие позиции в семи из девяти российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологическую ситуацию.

Ранее Собянин рассказал, как налоговые льготы простимулировали промышленность Москвы.