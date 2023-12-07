07 декабря 2023, 11:36
Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра
Собянин: пилоты Московского авиацентра совершили более 190 экстренных вылетов
Пилоты Московского авиацентра совершили свыше 190 экстренных вылетов с начала года, а число его сотрудников регулярно увеличивается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудников привлекали для эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и других ЧП. Они помогали в госпитализации больных и восемь раз участвовали в тушении крупных возгораний.
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«В столице создана уникальная авиационная служба экстренного реагирования. В ее составе — пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях», — подчеркнул градоначальник.
За последнее время штат сотрудников расширился. Кроме того, открыли цех планового техобслуживания и ремонта воздушных судов. Теперь спасательные вертолеты можно ремонтировать прямо на аэродроме.
Помимо этого, регулярно возводят вертолетные площадки при медицинских учреждениях. А также создали новые программы подготовки пилотов в собственном учебном центре, который построили год назад.
Вертолеты
Авиация
Спасатели
Сергей Собянин
Москва 2023
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