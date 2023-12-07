Общество 07 декабря 2023, 11:36 Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра Собянин: пилоты Московского авиацентра совершили более 190 экстренных вылетов Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Пилоты Московского авиацентра совершили свыше 190 экстренных вылетов с начала года, а число его сотрудников регулярно увеличивается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудников привлекали для эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и других ЧП. Они помогали в госпитализации больных и восемь раз участвовали в тушении крупных возгораний.

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«В столице создана уникальная авиационная служба экстренного реагирования. В ее составе — пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях», — подчеркнул градоначальник.

За последнее время штат сотрудников расширился. Кроме того, открыли цех планового техобслуживания и ремонта воздушных судов. Теперь спасательные вертолеты можно ремонтировать прямо на аэродроме.

Помимо этого, регулярно возводят вертолетные площадки при медицинских учреждениях. А также создали новые программы подготовки пилотов в собственном учебном центре, который построили год назад.