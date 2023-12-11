Общество 11 декабря 2023, 10:40 Собянин рассказал о работе московских социальных домов Мэр Москвы Собянин рассказал о новом стандарте работы социальных домов Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями разработали и реализовали в Москве. О нем в личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, помощь людям стали оказывать с учетом их индивидуальных особенностей — мобильности, дееспособности, степени и наличия психического заболевания, уровня самообслуживания.

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При этом самостоятельность стали поощрять — теперь работники центра будут способствовать любому ее проявлению, в центрах будут снижать уровень опеки и контроля.

Жилые комнаты в социальных центрах теперь рассчитаны не на 5-9, а на четырех человек, что способствует сохранению личного пространства.

Большое внимание стали уделять развитию профессиональных навыков сотрудников социальных учреждений. Для этого открыли 11 симуляционных классов для обучения уходу, а также три Центра компетенций.

Кроме того, социальные дома стали открыты для взаимодействия с волонтерами. Город заключил около 70 соглашений с разнообразными НКО. Среди них — Клуб «Приключения» и АНО «Шалопаи Севера», движение «Даниловцы», Фонд «Мастерская светоч» и другие.

Для защиты прав пациентов в 2020 году заработала Комиссия по защите прав граждан, проживающих в городских домах-интернатах, а с 2021 — горячая линия Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания.

Помимо этого, в Московской области действуют и меры финансовой поддержки. Так, свыше двух тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами.