Общество 24 ноября 2023, 10:55 Собянин рассказал о производстве новых вагонов метро «Москва-2020» Собянин: в столице запустили производство улучшенных вагонов метро «Москва-2020» Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Сборка улучшенной модификации вагонов «Москва-2020» началась в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по проекту модель нового поезда запустят уже в 2024 году. По его словам, все обновленные составы тщательно проверят по более чем 100 критериям и проведут обкатку на территории завода и метро.

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«В улучшенной „Москве-2020“ обновили дизайн, в нем сделан акцент на натуральные материалы», — рассказал градоначальник.

Несмотря на обновления, в поездах сохранили ключевые преимущества предыдущих моделей: широкие двери, проходы между вагонами, удобную навигацию для пассажиров и многое другое.

Кроме того, в ближайшие два года в метрополитене планируют внедрить более 500 подобных вагонов.

Ранее Собянин рассказал о 48 новых вагонах метро, которые пополнили парк столичной подземки. Так, на Калужско-Рижской линии доля поездов современных моделей составила около 80%.