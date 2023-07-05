Общество 05 июля 2023, 17:09 Собянин рассказал о программе подготовки московских школьников к ЕГЭ Мэр Москвы Собянин рассказал о специальной программе для подготовки школьников к ЕГЭ РИА «Новости»

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Во время встречи с жителями Юго-Восточного округа Москвы мэр города Сергей Собянин рассказал о том, что в столице разработали специальную программу, облегчающую школьникам подготовку к ЕГЭ.

Первые итоги говорят о том, что дети, которые в порядке эксперимента готовились по специальной программе к ЕГЭ, сдали значительно лучше экзамены. Сергей Собянин Мэр Москвы

Мэр отметил, что сдача Единого государственного экзамена зачастую вызывала сложности у детей и заставляла их родителей обращаться к репетиторам. По его словам, ученики многих столичных школ прошли специальную программу подготовки к ЕГЭ и показали более высокие результаты.

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Собянин добавил, что высокие баллы за экзамен станут для школьников билетом в успешную взрослую жизнь.

Ранее школьники из Москвы завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде.