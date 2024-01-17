Общество 17 января 2024, 09:25 Собянин рассказал о полезности виртуальных лабораторий для московских школьников Собянин: виртуальные лаборатории пользуются особым спросом у московских учеников Freepik

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В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») подготовили более 1,6 миллиона материалов для комфортной учебы учеников. Уникальное собрание возникло благодаря столичным педагогам. Особого внимания требуют виртуальные лаборатории. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Собянин уточнил, что для учеников московских школ доступны виртуальные лаборатории, которые достаточно популярны. Особым спросом пользуются виртуальные лаборатории по технологии, информатике, математике и черчению.

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«Виртуальные лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн — хороший способ понять изучаемый материал и расширить знания за пределами школьной программы», — отметил мэр Москвы.

По его словам, в отличие от обычных школьных лабораторий, сетевыми можно пользоваться в любое удобное время, в любом месте и неограниченное количество раз. Для них не нужно закупать дорогостоящее оборудование и расходные материалы.

К тому же не происходит травмоопасных ситуаций, техника безопасности в этом случае не требуется. Однако опыты в виртуальных лабораториях мало отличаются от реальных — сохраняют объективность и наглядность процесса.

Юным москвичам открыт доступ к 42 лабораториям по семи школьным предметам. Число использований этих электронных инструментов превысило 4,4 миллиона. Только за этот учебный год ученики использовали такие лаборатории свыше 400 тысяч раз.

Ранее школьников в Москве пригласили принять участие в проекте для будущих предпринимателей «Бизнес-уик-энд. Старт».