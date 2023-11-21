Общество 21 ноября 2023, 19:53 Собянин рассказал о подготовке катков для зимнего отдыха в Москве Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроют 24 ноября РИА «Новости»

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Катки с искусственным льдом заработают в Москве уже в ближайшую пятницу, 24 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст — катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах», — отметил он.

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В парке «Яуза» для жителей и гостей столицы оборудуют катки для досуга с искусственным льдом. Также москвичи смогут насладиться лыжными трассами и снежными горками. Кроме того, два новых катка откроют в парке 850-летия Москвы.

В этом году уроженцев столицы будут ждать понравившиеся в прошлом году объекты зимнего отдыха и спортивные мероприятия. Среди них — бесплатный каток в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках» и другие.

Совсем скоро — в начале декабря — городу придадут привлекательности яркими гирляндами и сооружениями, которые добавят горожанам новогоднего настроения во время прогулок.

Ранее каток на ВДНХ в Москве подготовили к зимнему сезону.