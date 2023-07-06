06 июля 2023, 11:48
Собянин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Москве
Мэр Москвы Собянин: меры поддержки участников спецоперации и их семей будут постоянными
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время встречи с активистами Юго-Восточного округа столицы о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Собянин сообщил, что огромный комплекс мер поддержки — бесплатный детский сад, питание, кружки и выплаты на детей — продолжит действовать для военных и членов их семей и после окончания СВО. Участники спецоперации получат ветеранский статус, а льготы будут постоянными.
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Ранее стало известно о том, что количество заявок на контрактную службу в армии выросло до 1400 в день. В 2023 году служить отправилось более 185 тысяч человек.
Военные
Сергей Собянин
Специальная военная операция РФ на Украине
Москва 2023
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