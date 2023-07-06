Общество 06 июля 2023, 11:48 Собянин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Москве Мэр Москвы Собянин: меры поддержки участников спецоперации и их семей будут постоянными РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время встречи с активистами Юго-Восточного округа столицы о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Собянин сообщил, что огромный комплекс мер поддержки — бесплатный детский сад, питание, кружки и выплаты на детей — продолжит действовать для военных и членов их семей и после окончания СВО. Участники спецоперации получат ветеранский статус, а льготы будут постоянными.

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Ранее стало известно о том, что количество заявок на контрактную службу в армии выросло до 1400 в день. В 2023 году служить отправилось более 185 тысяч человек.