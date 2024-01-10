Общество 10 января 2024, 17:51 Собянин рассказал о московском сервисе «Вывоз ненужных вещей» Собянин: «Вывоз ненужных вещей» помог собрать более 1,5 тысячи тонн вторсырья РИА «Новости»

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Сервис «Вывоз ненужных вещей», появившийся на официальном портале столичной администрации mos.ru в октябре 2021 года, позволил отправить на переработку свыше полутора тысяч тонн вторсырья. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря этому сервису москвичи получили возможность экологично избавиться от крупногабаритного мусора — устаревшей мебели, бытовой техники, музыкальных инструментов. С момента запуска сервиса горожане подали свыше 60 тысяч заявлений на утилизацию подобных предметов.

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«17 тысяч холодильников и 30 автомобилей: с сервисом „Вывоз ненужных вещей“ москвичи отправили больше 1,5 тысячи тонн вторсырья на переработку», — отметил Собянин.

В 2023 году специалисты обработали 32,4 тысячи запросов, что значительно превысило показатель предыдущего года (23,5 тысячи заявок). Рост количества запросов составил 38%.

Подавляющее большинство вещей направили на переработку — примерно 85% собранного подлежит повторному использованию.

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