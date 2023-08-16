Общество 16 августа 2023, 18:27 Собянин рассказал о московских проектах по развитию карьеры Мэр Москвы Собянин рассказал о столичных проектах по переобучению и развитию карьеры Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице запустили несколько проектов, помогающих сменить профессию, повысить квалификацию или получить поддержку в развитии бизнеса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин рассказал о проекте инновационно-образовательного комплекса «Техноград», в котором разработали более тысячи программ по трем направлениям: креатив, инновации и комфортный город. Обучение проведут преподаватели ведущих предприятий Москвы.

Реклама

Центр развития карьеры «Технограда» также запустил бесплатный городской проект «Мама онлайн», где женщины смогут освоить новые цифровые специальности и перейти на онлайн-работу или открыть свой бизнес.

Участницы знакомятся с самыми разными профессиями: рекрутер, флорист, бухгалтер, дизайнер соцсетей, психолог и другими. Сергей Собянин

В проекте «Малый бизнес Москвы» специалисты помогут людям открыть и развить свое дело, оказав консультационную и информационную поддержку. На портале проекта можно найти свыше 35 онлайн-сервисов.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что более 700 занятий за пять лет провела «Московская школа экспортера».