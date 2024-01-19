Общество 19 января 2024, 11:21 Собянин рассказал о крупных реконструкциях в московских театрах Собянин: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий театров по нацпроекту «Культура» Freepik

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Крупная реконструкция московских театров проходит в рамках нацпроекта «Культура». Так, за 10 лет в столице привели в порядок 40 городских учреждений (85 зданий), что составляет 70% от их общего числа. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

«Театры — одна из визитных карточек Москвы. Классические пьесы и экспериментальные постановки. Известные актеры и новые имена. Глубокие размышления и безудержное веселье», — отметил он.

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Глава города также напомнил, что когда горожане смотрят театральные постановки, они редко задумываются о том, что это сложная техническая машина, а успех спектакля зависит от режиссерского мастерства, актерского таланта и новейших технологий.

Собянин добавил, что в 2024 году специалисты завершат масштабные ремонтно-реставрационные работы в Центре театра и кино на Поварской. Кроме того, к 2030 году закончат обновление московских театров, которым это необходимо. Уникальные проекты разработали индивидуально для каждого объекта.

В театрах обновят дизайн и оснащают их новым современным оборудованием: сценой-трансформером, механизмами для быстрой смены декораций, динамическим освещением и видеопоказом, а также технологиями видеопроекции и равномерного распределения звука.

Почти 400 спектаклей и мюзиклов представили московские культурные центры в новогодние праздники.