Собянин рассказал о крайне сложной обстановке с ковидом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице крайне сложной. По его словам, в городе заняты почти 15 тысяч ковидных коек.

«Ситуация в Москве остается крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных остались примерно на том же уровне, но он очень высокий — рекордный за все предыдущие периоды. Количество госпитализаций выросло, и число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам, что тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — тяжело и крайне тяжело больные», — отметил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, мэра процитировал ТАСС.

В то же время Собянин отметил, что количество записей на вакцинацию в Москве выросло до 87 тысяч в сутки. Он выразил надежду на то, что за полтора месяца в столице удастся привить около 1,5–2 миллионов человек.

В Москве за последние сутки выявили 6209 случаев заражения коронавирусом. Это высокий показатель, но не максимальный: на прошлой неделе этот показатель превышал девять тысяч. Умер 121 человек — это почти рекордное число за все время с начала пандемии. Выздоровели чуть больше 4,8 тысячи московских пациентов.

С 28 июня в Москве начал действовать новый порядок прохода в рестораны и кафе. Теперь попасть в заведения общепита в столице можно только с QR-кодом. Его получают те, кто провакцинировался от коронавируса, недавно переболел или имеет отрицательный результат ПЦР-теста со сроком давности не более трех дней.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк не исключил, что QR-коды могут распространить на магазины и общественный транспорт.