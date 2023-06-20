Общество 20 июня 2023, 16:43 Собянин рассказал о комплексном развитии части промзоны «Калибр» Мэр Москвы Собянин: промзона «Калибр» попала в программу комплексного развития территорий Информационный Центр Правительства Москвы

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Промзона «Калибр» в Останкинском районе Москвы попала в программу комплексного развития территорий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На территории площадью более девяти гектаров, расположенной рядом с пересечением Шереметьевской, Новомосковской улиц и путей Октябрьской железной дороги, построят современный жилой комплекс. Жители столицы смогут переехать в него по программе реновации. Также вместо автосервисов и пустующих складов появятся детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Это создаст около 900 рабочих мест.

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Кроме того, производственной площадке «Калибр-Техно» на улице Годовикова присвоили статус технопарка. Это поможет резидентам получить налоговые льготы и снизит цену аренды. На территории уже открыли центры обработки данных, прототипирования и сертификации.

Мэр добавил, что в столице уже создали 52 технопарка, где разместились более двух тысяч компаний с 70 тысячами работников.

Ранее в департаменте городского имущества Москвы рассказали, что на 22 участках бывших промзон возведут современные кварталы.