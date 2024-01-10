Общество 10 января 2024, 11:37 Собянин рассказал о гарантийной поддержке предпринимателей в Москве Собянин: более 2,7 тыс. предпринимателей в Москве получили гарантийную поддержку РИА «Новости»

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В 2023 году свыше 2,7 тысячи московских предпринимателей воспользовались городской гарантийной поддержкой, общая сумма которой составила более 65 миллиардов рублей. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, запуск и развитие бизнеса обычно связаны с необходимостью значительных вложений, а кредитование часто требует обеспечения залогом, который не всегда доступен предпринимателям. Для решения этой проблемы в столице открыли Фонд содействия кредитованию малого бизнеса. Он предлагает поручительство на сумму до 100 миллионов рублей, что сможет покрыть до 70% от суммы кредита.

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Собянин добавил, что такая мера поддержки позволит предпринимателям договориться на более выгодные условия кредитования у банковских учреждений.

«Спрос на гарантийную поддержку у бизнеса только растет. За последние четыре года количество договоров поручительства выросло более чем в пять раз», — уточнил мэр.

В Московской области поддержку уже получили более 2,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.