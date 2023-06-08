Общество 08 июня 2023, 18:24 Собянин рассказал о благоустройстве территории около МГТУ имени Баумана Мэр Москвы Сергей Собянин: территории около МГТУ имени Баумана благоустроят для студентов Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о благоустройстве пространства около МГТУ имени Баумана.

По его словам, рядом с университетом уже начали благоустраивать 13 улиц и переулков. Планируется расширить пешеходное пространство, отремонтировать лестницы и установить 160 фонарей. На территории появятся остановки общественного транспорта с зарядными слотами, лавочки и парковки.

Создание комфортных общественных пространств вблизи учебных заведений — важная задача, которую мы решаем уже не первый год. Сергей Собянин Мэр Москвы

Ранее в Москве новый облик получили сквер около МГХПА имени Строганова, территория около МАРХИ, Мясницкая улица возле здания Высшей школы экономики и другие общественные пространства рядом с университетами.