08 июня 2023, 18:24
Собянин рассказал о благоустройстве территории около МГТУ имени Баумана
Мэр Москвы Сергей Собянин: территории около МГТУ имени Баумана благоустроят для студентов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о благоустройстве пространства около МГТУ имени Баумана.
По его словам, рядом с университетом уже начали благоустраивать 13 улиц и переулков. Планируется расширить пешеходное пространство, отремонтировать лестницы и установить 160 фонарей. На территории появятся остановки общественного транспорта с зарядными слотами, лавочки и парковки.
Создание комфортных общественных пространств вблизи учебных заведений — важная задача, которую мы решаем уже не первый год.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Ранее в Москве новый облик получили сквер около МГХПА имени Строганова, территория около МАРХИ, Мясницкая улица возле здания Высшей школы экономики и другие общественные пространства рядом с университетами.
Студенты
Сергей Собянин
Москва 2023
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