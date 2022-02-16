Собянин рассказал о благоустройстве СВАО

Пять крупных проектов по благоустройству СВАО запланировано в Москве. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Несколько скверов облагородят в Свиблово. Также в Бабушкинском районе обновят сквер «Знаки зодиака». В Бибиреве построят прогулочный маршрут с зонами для отдыха и смотровой площадкой.

В Южном Медведкове установят новые площадки и проведут озеленение дворов. Также обустроят восемь школьных территорий в округе.

«В результате реализации проектов благоустройства северо-восток Москвы станет еще более комфортным, зеленым и уютным», — сообщил Собянин.