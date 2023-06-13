Общество 13 июня 2023, 16:51 Собянин рассказал о благоустройстве районов Богородское и Преображенское Мэр Москвы Собянин рассказал о благоустройстве Богородского и Преображенского районов Сайт мэра и правительства Москвы

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Районы Богородское и Преображенское удалось благоустроить по программе «Мой район», рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за последние годы в этих районах реализовали несколько крупных проектов. Например, реконструировали здание Окружного общественного центра имени Моссовета, построенное почти 40 лет назад. Оно стало главным досуговым центром района, в котором занимаются участники проекта «Московское долголетие». В нем обустроили комфортный зрительный зал, коворкинг, зону киберспорта, шахматную школу, спортзал, площадку для танцев. После реконструкции число посетителей выросло на треть.

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Мэр рассказал о завершении благоустройства Детского Черкизовского парка, набережной Шитова и сквера между улицами Алымова и Краснобогатырской.

Собянин также сообщил о запуске основного участка Московского скоростного диаметра, новом мосте через Яузу, который связал Краснобогатырскую улицу и проспект Ветеранов. Кроме того, в районе продлили маршрут автобуса № 822 на пять новых остановок и открыли новый маршрут трамвая № 4.

Мэр добавил, что в этом месяце завершится благоустройство территории возле кинотеатра «Янтарь», а также в районах построят три школьных корпуса и образовательный комплекс в составе детского сада и школы на 1-й улице Бухвостова.