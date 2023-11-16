Общество 16 ноября 2023, 19:12 Собянин рассказал о 48 новых вагонах московского метро Собянин: парк метро Москвы пополнили 48 инновационных поездов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичном метрополитене продолжилась модернизация парка поездов. В октябре там появилось 48 новых составов «Москва-2020». О них рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Общее число составов в столичном парке достигло 154. На Калужско-Рижской ветке доля поездов современных моделей составила около 80%. Среди них — «Ока», «Москва» и «Москва-2020», оснащенные широкими дверьми, климат-системами и информационными табло.

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По словам мэра, в следующем году такие поезда планируют запустить и на Замоскворецкой ветке.

Также Собянин сообщил, что 2023-й стал рекордным для Москвы годом по вводу новых транспортных объектов. В их число вошли БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4, а также 14 станций метро.

Ранее стало известно, что на восьми станциях московского метро установили указатели со сквозной нумерацией входов и выходов. Они помогут лучше ориентироваться в потоках пассажиров.