Собянин рассказал, когда вернут очное обучение в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал вернуть очное обучение в школах тогда, когда пандемия пойдет на спад. Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства.

Власти столицы проанализируют ситуацию с распространением SARS-CoV-2 в регионе в ближайшие недели, как сообщил RT, и примут решение, возвращать учеников за парты или нужно еще подождать.

«Когда мы вводим дистанционное обучение — мы делаем это не от хорошей жизни. Мы это вводим для того, чтобы на пике пандемии уберечь здоровье и жизни тысячи москвичам», — сказал мэр.

Мэр Москвы отметил, что столица не нуждается в жестком локдауне, вводить его в ближайшие месяцы не планируется. Однако ограничения по коронавирусу сохранятся в городе и в 2021 году. Скорее всего, меры будут мягче, чем в 2020 году. По словам Сергея Собянина, решения по реформе здравоохранения помогли спасти десятки тысяч москвичей.

С октября в Москве учащиеся 6-11 классов переведены на дистанционное обучение, с ноября такое же решение было принято по поводу студентов. Действуют ограничительные меры для ресторанов, баров и других мест общепита: им запрещено работать ночью. Заполняемость кинотеатров и театров не должна превышать 25%.