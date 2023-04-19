Общество 19 апреля 2023, 09:46 Собянин рассказал, какие передовые разработки тестируют в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о городской программе тестирования инноваций

Читать 360tv в

За четыре года реализации в Москве проекта пилотного тестирования инноваций разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 реальных контракта на внедрение подобных продуктов. Об этом в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, разработчикам обычно тяжело найти площадку для тестирования своей продукции, поэтому помощь им оказывает правительство Москвы. Однако для начала нужно пройти проверку на соответствие программе, например доказать, что разработка действительно является инновационной и эффективной.

Реклама

«Если продукт соответствует этим критериям, то его разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования, получить подтверждение и запустить процесс», — пояснил мэр.

Собянин также рассказал о реализованных проектах. Среди них — виртуальная химическая лаборатория, тренажер для головного мозга и умная система экомониторинга.

Ранее Собянин сообщил о планах по открытию в Москве порядка 100 заводов. По его словам, это удастся сделать благодаря открытию административного зеленого коридора, работа которого стартовала в феврале этого года. Его появление поспособствовало сокращению времени на проведение бюрократических процедур.