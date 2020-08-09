Собянин рассказал, как строительство поменяло жизнь Москвы

В своем официальном Twitter-аккаунте он написал, что каждый новый строительный объект — это слагаемое, а вместе они представляют собой современный удобный мегаполис.

«Мы привыкли к словам „метро возле дома“, „парк в шаговой доступности“, „новая набережная“… Но 10 лет назад это было редкостью. А популярных и уже привычных маршрутов МЦК и МЦД не было вовсе», — отметил глава столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обязательное ношение маскок и перчаток в транспорте и общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции при большом скоплении людей сохранятся еще несколько месяцев.