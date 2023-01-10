Общество 10 января 2023, 16:53 Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год

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Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги торжественных мероприятий, которые проводились в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В рамках акции «Москва Помогает» горожане собрали 156 подарочных наборов, которые отправили детям в новые российские регионы. Также 12 тысяч поздравительных открыток получили мобилизованные и жители Донбасса. При этом столичный градоначальник особенно отметил, что приводит только цифры официальной акции. А помимо нее было много частных инициатив.

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Кроме того, 61 тысяча детей посетила «Елку мэра». Среди них были жители новых регионов России и члены семей, где есть участники СВО.

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Также в Москве традиционно прошел фестиваль «Путешествие в Рождество». Все его площадки в общей сложности посетили более пяти миллионов человек.