Собянин рассказал, чем McDonald’s заменят в Москве

Российские сети общественного питания могут заместить рестораны McDonald’s, которые закрылись в Москве. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Мэр добавил, что власти предложат новым предприятиям брать на работу в том числе людей из McDonald’s. Москва работает над решением этого вопроса и аналогичных с федеральным правительством.

Он назвал новость о закрытии McDonald’s неприятной, но напомнил, что в Москве есть 12 тысяч предприятий общественного питания. Они все разные, но в целом московская сеть питания находится на мировом уровне.

Корпорация McDonald’s сообщила о временной приостановке своей работы в России 8 марта. Такое решение американская компания приняла из-за ситуации на Украине.