Собянин провел технический пуск четырех станций Большого кольца метро

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом пуске участка Большой кольцевой линии метро. Он длится от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Собянина завершено строительство десяти станций от «Мневников» до «Каховской».

«Пассажирское движение планируем открыть после завершения пусконаладочных работ», — рассказал Собянин.

Он уточнил, что запуск новых станций улучшит транспортную доступность для 700 тысяч человек, из пяти разных районов Москвы. Протяженность функционирующих участков БКЛ увеличится почти в два раза, а количество работающих станций вырастет с 12 до 22. Сейчас это две трети от Большого кольца.

Мэр уточнил, что завершение строительства нового участка БКЛ сыграло важную роль в реализации программы развития Московского метрополитена. За последние 10 лет появились 100 новых станций. Московское метро увеличилось в 1,5 раза.

«Мы последовательно, шаг за шагом, идем к тому, чтобы завершить этот большой проект. Благодарю строителей», — заключил Собянин.