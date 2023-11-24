Общество 24 ноября 2023, 14:46 Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса в Москве Собянин продлил программу льготного факторинга для московских предпринимателей Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичное правительство приняло решение продлить городскую программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса (МСП). Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Год назад Москва первой в России запустила программу льготного факторинга. Компании в этой сфере предоставляют финансирование по факту отгрузки товара, а также осуществляют расчеты с покупателями.

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В рамках проекта предприниматели из столицы оформили свыше 830 договоров факторинга на общую сумму приблизительно 24 миллиардов рублей. Так, на каждый рубль бюджетных средств представители малого и среднего предпринимательства (МПС) привлекли 58 рублей заемных финансов. Ассоциация факторинговых компаний России уточнила, что программа охватила 24% всех субъектов МСП.

Все участники проекта могут получить льготу на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 13,5% годовых на 12 месяцев. Оформить поддержку могут предприниматели в сферах производства, научных исследований и разработки, информация и связь, деятельность в области архитектуры и многих других.

Ранее Собянин решил предоставить льготы московскому издательству учебной литературы.