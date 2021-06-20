Собянин призвал привиться от коронавируса, чтобы помочь врачам

Чтобы помочь медикам на фоне роста новых случаев заболеваемости ковидом, людям нужно начать активно привиться. С призывом к москвичам выступил мэр города Сергей Собянин.

«Мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием, профессионализмом <…> врачей. Все восхищаются. Но давайте им поможем, это же зависит от каждого из нас. Давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся и остановим эту беду», — заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году праздник выпал на 20 июня.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее объяснил, что россиянам, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V», в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять антитела. Он подчеркнул, что вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил рост заболеваемости ковидом в стране «тотальным нигилизмом» россиян и коварством инфекции.