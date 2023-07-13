Общество 13 июля 2023, 14:10 Собянин пригласил москвичей на гастрофестиваль «Вкусы России» Мэр Москвы Собянин пригласил жителей столицы посетить гастрофестиваль «Вкусы России» Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках гастрономического фестиваля «Вкусы России», который проходит с 7 по 16 июля, более 70 регионов представят свои продуктовые бренды на 26 фестивальных площадках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Организованный совместно с министерством сельского хозяйства фестиваль проходит в Москве во второй раз. Его центром стала Манежная площадь, где открылись павильоны «Камчатский край», «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», «Смоленская область» и «Республика Саха (Якутия)». Здесь посетители могут купить строганину, олюторскую сельдь, нерку, жимолость, моченую морошку, иван-чай, специи из мха, белые грибы и многое другое.

Он [фестиваль] действительно пользуется огромной популярностью. Практически из всех регионов страны — 70 регионов — более 300 разных брендов. Сергей Собянин мэр Москвы

В рамках фестиваля проведут кулинарные мастер-классы, спортивные состязания и выступления фолк-коллективов и народных ансамблей. Некоторые из них пройдут в Куркине, Черемушках, Кузьминках и Зеленограде.

Полную программу гастрофестиваля «Вкусы России» можно посмотреть на сайте мероприятия.

Ранее москвичей пригласили на марафон тренировок в «Лужниках», который пройдет во время Московского урбанистического форума с 4 августа по 8 сентября.