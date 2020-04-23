Собянин предрек Москве несколько недель активной борьбы с коронавирусом

«Москва пока не вышла плато по заболеваемости коронавирусом. <…> У нас нет какой-то драматической ситуации роста. Но мы видим 8-10-15 процентов роста заболеваемости в сутки», — сказал мэр столицы.

Также он подчеркнул, что решение с электронными пропусками принималось непросто, оно несколько раз откладывалось. А сейчас, несмотря на рост зараженных, в городе не планируется ужесточать меры. «Власти Москвы не хотят сценария по коронавирусу с введением войск, как в других странах», — подчеркнул Собянин в интервью.

Также градоначальник поблагодарил москвичей за соблюдение режима самоизоляции. По его словам, большинство жителей соблюдают правила и подходят к ситуации очень ответственно.

По данным на 23 апреля, за сутки в Москве зарегистрировано 1959 новых случаев коронавируса. Таким образом, сейчас в столице 33 940 заболевших COVID-19, 2,5 тысячи — выздоровели.