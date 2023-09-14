Общество 14 сентября 2023, 13:16 Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья Собянин поздравил Воробьева с вступлением в должность губернатора Подмосковья РИА «Новости»

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В Подмосковье с 8 по 10 сентября прошли выборы на посты мэра и губернатора. Победу в них одержал действующий глава области Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил его в Telegram-канале.

«Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьева с победой на выборах и вступлением в должность Губернатора Московской области», — написал он.

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Собянин отметил, что они вместе преодолели большой путь и впереди их ждет важная и сложная работа. Он также пожелал Воробьеву успехов в его трудах на благо жителей Московской области.

По словам мэра, Москва и область с каждым годом становится все ближе. Их связывают МЦД, дороги и другие общие проекты.

Андрей Юрьевич Воробьев получил 83,68% голосов. Во время присяги глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».