Общество 02 февраля 2024, 13:03 Собянин поздравил ветеранов с годовщиной Сталинградской битвы Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 81-й годовщиной Сталинградской битвы РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Второй мировой войны с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве. Текст телеграммы появился на официальном сайте столичного правительства.

Глава города отметил важность Сталинградской битвы как точки перелома в войне. Он подчеркнул, что это сражение окончательно изменило ход конфликта, заставив вражеские войска отступить и запустив их обратное движение до самого Берлина.

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Мэр подчеркнул, что подвиги воинов Красной армии в Сталинграде усилили славные боевые традиции нашей страны. Великие ценности, такие как преданность Родине, честность, выполнение воинского долга, непреклонная воля к победе, мужество и отвага, были священны для защитников волжской крепости.

«Героическое наследие ветеранов и сегодня помогает нам преодолевать трудности, защищать родную землю, отстаивать правду и добро, идти вперед и побеждать», — отметил он.

События Сталинградской битвы происходили в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Более полугода ожесточенные бои шли на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Они завершились капитуляцией 6-й армии противника и взятием в плен командующего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Ранее мэр сообщил, что ветеранам-севастопольцам предоставят выплаты к годовщине Победы. Их получат 1,7 тысячи человек.