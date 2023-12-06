Общество 06 декабря 2023, 18:37 Собянин поздравил со 100-летием газету «Вечерняя Москва» Мэр Москвы Собянин поздравил газету «Вечерняя Москва» со 100-летним юбилеем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил редакцию газеты «Вечерняя Москва» со 100-летием. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

«На протяжении века, изо дня в день, яркая, неповторимая и уважаемая „Вечерка“ ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии», — отметил он.

Реклама

По его словам, на протяжении века издание пишет о самом важном в столице ежедневно: во время Великой Отечественной войны оно не прекращало работу ни на один день. Кроме того, для многих «Вечерняя Москва» стала источником оперативной и объективной информации.

Собянин подчеркнул, что сегодня «Вечерняя Москва» — одна из старейших городских газет, которая регулярно наращивает свои традиции и динамично развивается вместе с городом. Коллектив расширяет круг выпускаемых изданий и открывает новые востребованные форматы.

«Убежден, что „Вечерняя Москва“ будет и впредь задавать высокие стандарты журналистики, вносить большой вклад в развитие столичной прессы и быть участником добрых перемен в жизни нашей любимой Москвы», — добавил Собянин.

Ранее мэр города поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой.