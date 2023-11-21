21 ноября 2023, 19:40
Собянин поздравил школьников Москвы с победой на Международной астрономической олимпиаде
Москвичи стали абсолютными победителями Международной астрономической олимпиады
Москвич Дмитрий Тимофеев стал безусловным победителем на II Открытой Международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В целом московские школьники в составе команды России завоевали шесть медалей. Помимо Дмитрия Тимофеева, золото получили Егор Потапов, Кирилл Рощин и Дмитрий Санковский из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ), а также ученики школы № 57 Святослав Суглобов и Константин Телелюхин», — подчеркнул он.
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Школьники из 14 разных стран мира соперничали на базе образовательного центра «Сириус». Они решали практические и теоретические задания, а также выполнили короткую исследовательскую работу.
Ребята подтверждают свои глубокие знания и на других соревнованиях. Например, на астрономической олимпиаде в Пекине Екатерина Тюхтикова выиграла золотую медаль. А серебряные получили Антон Лотович из ЦПМ, Иван Пругло и Марк Яковлев из школы № 179.
Для продвижения астрономии и глубокого понимания этой учебной дисциплины в Москве организовали отдельный тематический курс. Для новичков проходят занятия в Центре педагогического мастерства. Кроме того, у всех заинтересованных в этой науке есть возможность попасть на учебу в ЦПМ и в городскую сборную.
В начале ноября школьники из Королева победили на Международной космической олимпиаде.
Школьники
Москва 2023
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