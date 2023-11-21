Общество 21 ноября 2023, 19:40 Собянин поздравил школьников Москвы с победой на Международной астрономической олимпиаде Москвичи стали абсолютными победителями Международной астрономической олимпиады Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Москвич Дмитрий Тимофеев стал безусловным победителем на II Открытой Международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В целом московские школьники в составе команды России завоевали шесть медалей. Помимо Дмитрия Тимофеева, золото получили Егор Потапов, Кирилл Рощин и Дмитрий Санковский из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ), а также ученики школы № 57 Святослав Суглобов и Константин Телелюхин», — подчеркнул он.

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Школьники из 14 разных стран мира соперничали на базе образовательного центра «Сириус». Они решали практические и теоретические задания, а также выполнили короткую исследовательскую работу.

Ребята подтверждают свои глубокие знания и на других соревнованиях. Например, на астрономической олимпиаде в Пекине Екатерина Тюхтикова выиграла золотую медаль. А серебряные получили Антон Лотович из ЦПМ, Иван Пругло и Марк Яковлев из школы № 179.

Для продвижения астрономии и глубокого понимания этой учебной дисциплины в Москве организовали отдельный тематический курс. Для новичков проходят занятия в Центре педагогического мастерства. Кроме того, у всех заинтересованных в этой науке есть возможность попасть на учебу в ЦПМ и в городскую сборную.

В начале ноября школьники из Королева победили на Международной космической олимпиаде.