Общество 03 июля 2023, 12:51 Собянин поздравил работников московской «Системы 112» с 11-летием Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников «Системы 112» с 11-летием Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в Telegram-канале работников «Системы 112», которая начала оказывать помощь горожанам в сложных ситуациях 11 лет назад.

«Система 112» уже 11 лет помогает горожанам в сложных ситуациях. Она работает по принципу одного окна, принимая звонки о происшествиях. Сергей Собянин Мэр Москвы

Мэр добавил, что к единому окну для приема звонков о происшествиях уже подключили более 230 служб, включая пожарных, спасателей, полицию, скорую помощь, службу газа, аварийно-восстановительные службы, управы и префектуры.

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Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер 112, но и отправив СМС. Ежедневно на смену выходят 125 операторов, при этом диспетчеры могут принимать звонки на разных языках. Время на опрос звонящего и перенаправление информации экстренным службам составит около полутора минут.

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