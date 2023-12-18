Общество 18 декабря 2023, 10:32 Собянин поздравил работников московских ЗАГСов с профессиональным праздником Мэр Москвы Собянин поздравил работников ЗАГСов с профессиональным праздником Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 18 декабря, в России отмечают День работников органов ЗАГС. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников с профессиональным праздником и рассказал о новом сервисе «Наша свадьба».

Он подчеркнул, что именно работники загсов помогают создавать особую атмосферу на церемониях регистрации брака. Градоначальник уточнил, что для подбора идеального места москвичам может пригодиться сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru.

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«Это самый подробный и масштабный гид: на выбор представлено 50 площадок для торжественной регистрации. Есть как классические форматы — дворцы бракосочетания, так и более необычные — музей, аквариум, стадион и метро», — добавил он.

Ранее молодожены в ЗАГСе Лобни заключили брак в День Конституции. Государственный праздник теперь станет главной семейной датой для Ильи и Антонины Фоминых. Молодоженов поздравил глава городского округа Игорь Демешко.