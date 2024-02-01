Общество 01 февраля 2024, 17:14 Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Мэр Москвы Собянин поздравил патриарха Кирилла с 15-й годовщиной интронизации РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной интронизации. На официальном сайте столичного правительства появилась поздравительная телеграмма.

Мэр выразил благодарность за вклад патриарха в укрепление духовных и культурных ценностей, а также нравственных основ жизни народа и отметил важность развития диалога между Церковью и обществом.

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«Искренне благодарен вам за плодотворное взаимодействие», — написал Собянин.

Интронизация патриарха Кирилла прошла 1 февраля 2009 года, когда его избрали предстоятелем Русской православной церкви на Поместном соборе. С этого времени в Москве построили более 50 храмов. С 2011 по 2023 год прошли ремонт и реставрацию 180 объектов культурного наследия религиозного назначения, причем в 130 из них работы состоялись за счет бюджетных средств города.

Патриарха также поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.