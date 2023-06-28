28 июня 2023, 11:05
Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мусульман столицы с праздником Курбан-байрам
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мусульман столицы с праздником Курбан-байрам. Поздравительную телеграмму опубликовали на его официальном сайте главы города.
По словам мэра, мусульманская община столицы внесла большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Также Собянин отметил ее активное участие в общественной, культурной, просветительской и благотворительной сферах городской жизни.
Этот праздник олицетворяет нравственные идеалы ислама: стремление к духовному совершенству, справедливость, милосердие.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Курбан-байрам — один из двух главных праздников исламского мира. Даты его празднования определятся по лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В этом году его будут праздновать в течение трех дней, начиная с 28 июня.
Ранее сообщалось о том, что некоторые улицы в Москве перекроют из-за проведения торжеств.
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Сергей Собянин
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