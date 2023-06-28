Общество 28 июня 2023, 11:05 Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мусульман столицы с праздником Курбан-байрам РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мусульман столицы с праздником Курбан-байрам. Поздравительную телеграмму опубликовали на его официальном сайте главы города.

По словам мэра, мусульманская община столицы внесла большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Также Собянин отметил ее активное участие в общественной, культурной, просветительской и благотворительной сферах городской жизни.

Этот праздник олицетворяет нравственные идеалы ислама: стремление к духовному совершенству, справедливость, милосердие. Сергей Собянин Мэр Москвы

Курбан-байрам — один из двух главных праздников исламского мира. Даты его празднования определятся по лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В этом году его будут праздновать в течение трех дней, начиная с 28 июня.

Ранее сообщалось о том, что некоторые улицы в Москве перекроют из-за проведения торжеств.