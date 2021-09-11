Собянин поздравил москвичей с Днем города

Сегодня столица России отмечает 874-летие. По такому случаю мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям с поздравлениями. Обращение градоначальника опубликовали на сайте мэрии.

Собянин отметил, что День города — особый праздник.

«Это, конечно, не именины и не Новый год. Конечно, это праздничные фестивали, гулянья и фейерверк, на главное — это дань памяти и уважения людям, которые веками создавали этот замечательный город», — сказал мэр Москвы.

Этот день посвящен тем, кто и сегодня трудится на благо города и его жителей. Собянин отметил, что не все нравится москвичам, но это естественно, и сегодня как раз тот день, чтобы задуматься, что еще можно сделать в будущем для улучшения Москвы.

«Судьба города — это и наша с вами судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха, здоровья и процветания. Москва, с днем рождения! С праздником, друзья!» — поздравил Собянин.

Основные мероприятия по случаю Дня города сегодня пройдут в парке «Зарядье». Там же с поздравлениями для москвичей выступит президент РФ Владимир Путин. После этого запланирован большой концерт. Насыщенная программа ожидает в выходные посетителей парков и музеев. Москвичей ждут экскурсии, мастер-классы и другие развлечения.