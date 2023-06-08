Общество 08 июня 2023, 11:17 Собянин поздравил московских соцработников с профессиональным праздником Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичной системы социальной защиты Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником.

Сегодня мы отмечаем День социального работника — праздник сильных и неравнодушных людей, искренних в своем желании помочь каждому, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сергей Собянин Мэр Москвы

По словам мэра, более 4,5 миллиона жителей столицы получают адресную и регулярную помощь. Он добавил, что все больше мужчин становятся социальными работниками — их уже более 15%. Также около 17% сотрудников в этой сфере оказались моложе 35 лет.

Благодаря новому взгляду на социальное обслуживание с каждым годом наш город становится добрее и лучше Собянин мэр Москвы

В Москве уже заработали программы помощи для родителей, пожилых людей, онкобольных, пациентов психоневрологических интернатов, участников СВО и их семей. Среди них — «Московское долголетие», «Школа родственного ухода» и многие другие.