08 июня 2023, 11:17
Собянин поздравил московских соцработников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичной системы социальной защиты
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником.
Сегодня мы отмечаем День социального работника — праздник сильных и неравнодушных людей, искренних в своем желании помочь каждому, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По словам мэра, более 4,5 миллиона жителей столицы получают адресную и регулярную помощь. Он добавил, что все больше мужчин становятся социальными работниками — их уже более 15%. Также около 17% сотрудников в этой сфере оказались моложе 35 лет.
Благодаря новому взгляду на социальное обслуживание с каждым годом наш город становится добрее и лучше
Собянин
мэр Москвы
В Москве уже заработали программы помощи для родителей, пожилых людей, онкобольных, пациентов психоневрологических интернатов, участников СВО и их семей. Среди них — «Московское долголетие», «Школа родственного ухода» и многие другие.
Инвалиды
Сергей Собянин
Сироты
Москва 2023
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