Общество 01 февраля 2024, 14:15 Собянин поздравил Льва Лещенко с днем рождения Мэр Москвы Собянин поздравил народного артиста РСФСР Лещенко с днем рождения РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с днем рождения специальной телеграммой. Ее текст разместили на сайте столичной мэрии.

Собянин отметил выдающийся вклад артиста в культурное наследие столицы и всей страны. Он подчеркнул, что песни Лещенко, исполненные с глубоким чувством, продолжают вдохновлять разные поколения и остаются популярными.

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«Желаю Вам, уважаемый Лев Валерьянович, доброго здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия», — написал мэр.

Лев Лещенко родился в Москве 1 февраля 1942 года и с детства развивался в различных творческих направлениях. В молодости по настоянию педагога он начал серьезно заниматься вокалом.

Известность Лещенко принесло исполнение песни «День Победы», которую он считает ключевым достижением своего творческого пути. Он также знаменит благодаря композициям «Любимые женщины», «Нам не жить друг без друга», «Соловьиная роща», «Господа офицеры».

Заслуги Лещенко отметили присуждением звания народного артиста РСФСР в 1984 году и множеством других государственных наград.

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