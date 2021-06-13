Собянин повторно привился от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса еще в мае 2020 года. Когда уровень антител начал падать спустя год, он привился повторно. Об этом столичный градоначальник написал в своем блоге.

«Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент „Спутника V“. Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», — сообщил Собянин.

Эпидемическая обстановка в Москве и других регионах России начала ухудшаться в июне. Специалисты связали это с потерей бдительности людей и нежеланием прививаться. На фоне роста заболеваемости Собянин ввел в Москве очередные ковидные ограничения.

Согласно его указу, следующая рабочая неделя в столице будет нерабочей. Общепиту и развлекательным заведениям снова запретили работать по ночам. В столице закрываются зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах. Все остальное пока без изменений. Также власти города усилили контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.

За сутки в Москве выявили 7704 новых случая COVID-19. Это один из максимальных показателей за все время пандемии.