Общество 07 сентября 2023, 10:43 Собянин подвел итоги программы реновации в Москве за август Собянин: более 3,7 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в августе РИА «Новости»

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За последний месяц лета более 3,7 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В августе по программе реновации квартиры получили свыше 3700 москвичей. Больше всего новоселов — в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах. Сергей Собянин

По его словам, с начала года уже более 26 тысяч человек начали переезжать в новостройки. Планируется, что за весь год в новые дома переедут более 47 тысяч москвичей. Половина из них уже начала процесс переселения, которое проходит по графику, уточнил мэр.

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Собянин добавил, что в столице началось расселение 834 старых домов. Таким образом, более 87 тысяч горожан, жители 526 домов, уже получили новые квартиры.

Ранее более 100 семей получили новые квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. В районе Лианозово досрочно расселили два ветхих дома.