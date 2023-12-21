21 декабря 2023, 10:36
Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера
Собянин: Московский инновационный кластер объединил компании со всей России
Московский инновационный кластер (МИК) за пять лет работы утвердился в роли ведущей российской платформы для реализации инновационных проектов и объединил компании со всей страны. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Пять лет назад мы решили создать передовую инфраструктуру для развития инноваций <…> Так появилась цифровая экосистема i.moscow для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу», — сообщил он.
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С 2018 года на цифровой платформе МИК зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей, в числе которых 37 тысяч компаний из Москвы и других регионов страны. Инфраструктура кластера включила множество локаций для размещения и тестирования инновационных проектов, включая более 50 технопарков, свыше 200 площадок для пилотного тестирования, специальные экономические зоны и коворкинги.
С момента своего основания МИК оказал поддержку более восьми тысячам инновационных проектов. Эти проекты сумели привлечь инвестиции на общую сумму свыше 17,5 миллиарда рублей, включая гранты и субсидии. Особой популярностью пользовались гранты для научных и технологических компаний для приобретения нового оборудования.
В дополнение к этому, на базе платформы i.moscow появился венчурный хаб, который стал предоставлять инструменты для привлечения финансирования в технологические проекты. За пятилетний период стартапы, вошедшие в экосистему МИК, смогли собрать восемь миллиардов рублей инвестиций.
Также МИК разработал сервис для защиты интеллектуальной собственности. Он позволит владельцам креативного бизнеса зарегистрировать свой творческий продукт.
Сергей Собянин
Технологии
Москва 2023
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