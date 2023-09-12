Общество 12 сентября 2023, 17:58 Собянин подвел итоги Московского урбанистического форума Собянин: Московский урбанистический форум посетили свыше 7,5 миллиона человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский урбанистический форум проходил с 1 августа по 10 сентября и привлек более семи с половиной миллионов посетителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что жители и гости Москвы смогли насладиться разнообразными культурными, спортивными и развлекательными мероприятиями, прошедшими на четырех площадках. Ими стали «Лужники», «Зарядье», Гостиный двор и ЦВЗ «Манеж».

Форум стал главным летним фестивалем Москвы, подготовившим для жителей и гостей города разнообразную познавательную культурно-развлекательную программу. Сергей Собянин

По словам мэра, организованная в ЦВЗ «Манеж» выставка «Станция Манеж» стала абсолютным рекордсменом по посещаемости. За 23 дня выставку увидели 226 тысяч человек. Именно здесь 17 августа дали старт движению по МЦД-3.

В парке и концертном зале «Зарядье» организовали более 800 ярких событий, включая Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город», награждение победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» и лауреатов премии MUF Community Awards.

Гостиный двор стал площадкой для проведения важных форумов и конгрессов, таких как Международный конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и Форум социальных инноваций регионов. Деловая программа насчитывала более 365 мероприятий, на которых выступили около 1,4 тысячи спикеров.

В «Лужниках» прошли концерты, спектакли, мастер-классы и выставки. Павильон «Куб» продемонстрировал изменения в городе за последние 12 лет, а фестиваль «Сделано в Москве» собрал более 500 локальных брендов столицы.

Ранее стало известно о том, что более 100 человек приняли участие в интенсиве «Устойчивое развитие города»в рамках МУФ.