Собянин подписал указ о доплатах медработникам. Кому сколько заплатят?

«Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением, будут получать дополнительное материальное поощрение», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Врачи, работающие с заразившимися коронавирусом в поликлиниках, больницах, КТ-центрах и на дому, получат ежемесячную надбавку 70 тысяч рублей. Среднему медперсоналу выплатят по 50 тысяч рублей в месяц, младший персонал и остальные работники здравоохранения получат по 30 тысяч рублей дополнительно.

В документе уточняется, что эти деньги идут в дополнение к надбавкам, установленным на федеральном уровне.

В Подмосковье так же финансово поддерживают медработников, которые лечат COVID-19. Надбавки им выплачивают вместе с зарплатой.