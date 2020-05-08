    08 мая 2020, 11:50

    Собянин подписал указ о доплатах медработникам. Кому сколько заплатят?

    Эля Данилюк

    Работники здравоохранения, которые оказывают помощь зараженным коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале градоначальника.

    «Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением, будут получать дополнительное материальное поощрение», — сообщили в пресс-службе мэрии.

    Врачи, работающие с заразившимися коронавирусом в поликлиниках, больницах, КТ-центрах и на дому, получат ежемесячную надбавку 70 тысяч рублей. Среднему медперсоналу выплатят по 50 тысяч рублей в месяц, младший персонал и остальные работники здравоохранения получат по 30 тысяч рублей дополнительно.

    В документе уточняется, что эти деньги идут в дополнение к надбавкам, установленным на федеральном уровне.

    В Подмосковье так же финансово поддерживают медработников, которые лечат COVID-19. Надбавки им выплачивают вместе с зарплатой.